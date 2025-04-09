The enemy is actively using the pipes of the Siversky Donets channel for cover and weather conditions in the Toretsk direction. Over the past day, 608 shellings were recorded in the Toretsk area and 430 in the Chasiv Yar area.
Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района
Харьковской области.
Полицейские взрывотехники обнаружили минное поле в Харьковской области, где два человека погибли и один получил ранения,
подорвавшись на противопехотной мине.
Украинские военные испытывают новые наземные беспилотники, среди которых беспилотник, устанавливающий мины, боевой беспилотник с
пулеметом, а также беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать большие расстояния для атак на цели.