Оккупанты используют трубы канала Северский Донец для укрытия - ОТГ "Луганск"

The enemy is actively using the pipes of the Siversky Donets channel for cover and weather conditions in the Toretsk direction. Over the past day, 608 shellings were recorded in the Toretsk area and 430 in the Chasiv Yar area.