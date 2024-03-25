На Харьковщине трактор подорвался на мине

В Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мине подорвался трактор, получил ранения мужчина. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

25 марта в поле вблизи села Пришиб Балаклейской громады Изюмского района тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П. В результате детонации взрывчатки трактор полностью уничтожен, а механизатор получил ранения - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщается, на месте происшествия также работали саперы ГСЧС.

Спасатели призывают не двигаться неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами. Не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы. Также не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

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