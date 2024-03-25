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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  151502 просмотра

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214425 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180514 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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22 марта 2024, 11:19  •  176725 просмотра

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21 марта 2024, 17:52  •  172812 просмотра

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Эксклюзив
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18 марта 2024, 18:47  •  467311 просмотра

На Харьковщине трактор подорвался на мине

Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.

Общество •   •  12450 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине

В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видимые следы пыток на подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"; он заявил, что "расследование продолжается". По словам Пескова, "никакой целостной версии не озвучено, обсуждаются лишь предварительные данные".

Новости Мира •   •  10189 просмотра
В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

Макрон: причастный к стрельбе в рф филиал ИГИЛ пытался атаковать Францию - Макрон

ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в россии. Филиал террористической группировки недавно совершил несколько попыток нападений во Франции. Это заставило Париж повысить уровень террористической угрозы до максимального.

Новости Мира •   •  10944 просмотра
Макрон: причастный к стрельбе в рф филиал ИГИЛ пытался атаковать Францию - Макрон

Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

"Агентство оборонных закупок" и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере оборонных закупок с целью обмена опытом и сотрудничества в сфере закупок вооружений на внешних рынках.

Война •   •  13934 просмотра
Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев

Российский ракетный удар по Киеву 25 марта привел к ранению 7 человек, в том числе 16-летней девушки, повреждению жилых домов и автомобилей, обломки падали во дворах.

Война •   •  15516 просмотра
"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев

Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии

Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.

Война •   •  14783 просмотра
Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов - Шмыгаль

Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы детям не приходилось бежать в укрытие от российских ракетных атак.

Война •   •  16388 просмотра
Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов - Шмыгаль

В Испании будут обучать украинских военных работать с ЗРК NASAMS

Испания начала подготовку украинских военнослужащих к эксплуатации зенитно-ракетных комплексов NASAMS, где инструкторы испанской армии проводят одномесячный курс.

Война •   •  16604 просмотра
В Испании будут обучать украинских военных работать с ЗРК NASAMS

Ракетная атака на Киев: россияне запустили "Циркон" - руководитель ЦПД при СНБО

По словам руководителя ЦПД при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали гиперзвуковую ракету "Циркон".

Война •   •  17453 просмотра
Ракетная атака на Киев: россияне запустили "Циркон" - руководитель ЦПД при СНБО

В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024

С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.

Культура •   •  13353 просмотра
В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024