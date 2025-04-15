Ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для укриття та погодні умови на Торецькому напрямку. За добу зафіксовано
608 обстрілів у районі Торецька та 430 - у районі Часового Яру.
Чоловік отримав поранення внаслідок підриву трактора на протитанковій міні в полі біля села Пришиб Ізюмського району Харківської області.
Поліцейські вибухотехніки виявили мінне поле в Харківській області, де двоє людей загинули і один отримав поранення, підірвавшись
на протипіхотній міні.
Українські військові випробовують нові наземні безпілотники, серед яких безпілотник, що встановлює міни, бойовий безпілотник з
кулеметом, а також безпілотники-камікадзе, які можуть долати великі відстані для атак на цілі.