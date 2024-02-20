Правоохранители обнаружили минное поле на месте гибели двух людей на Харьковщине

Специалисты взрывотехнической службы полиции обнаружили минное поле на территории Харьковской области, где недавно подорвались трое мужчин.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Детали

Минное поле на территории Харьковской области обнаружили специалисты взрывотехнической службы полиции. 16 февраля на поле между селами Долгенькое и Сулиговка Изюмского района трое мужчин подорвались на взрывном предмете. Двое из них погибли, третьего доставили в больницу - сообщают в полиции.

Было установлено, что мужчины пострадали от взрыва выпрыгивающей мины кругового поражения ОЗМ-72, которую еще называют "ведьма" или "лягушка", которая при срабатывании "выпрыгивает" на высоту 90-110 см и взрывается.

Во время взрыва вокруг с ревущим звуком разлетаются осколки стальных элементов. Полицейские при осмотре обнаружили еще две мины ОЗМ-72 на проволочных растяжках, которые обезвредили на месте - добавляют в полиции.

Также рядом с местом подрыва людей взрывотехники обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателем МВП-62.

Напомним

На Харьковщине трое гражданских подорвались на противопехотной мине: два человека погибли на месте, еще один травмирован.