На Харківщині цивільні підірвались на протипіхотній міні: двоє людей загинуло, ще один поранений
Київ • УНН
Двоє цивільних загинули і один отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні в Харківській області в Ізюмському районі.
На Харківщині троє цивільних підірвалися на протипіхотній міні: двоє людей загинули на місці, ще один травмований. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
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Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі. Подія сталася сьогодні поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні
Рятувальники наголошують, що деокуповані території буквально "усіяні" вибухонебезпечними предметами. У ДСНС вчергове нагадали про важливість правил мінної безпеки: пересувайтесь лише перевіреними шляхами, не торкайтеся підозрілих предметів, не намагайтеся їх переміщати.
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