На Харьковщине гражданские подорвались на противопехотной мине: два человека погибли, еще один ранен

На Харьковщине трое гражданских подорвались на противопехотной мине: два человека погибли на месте, еще один травмирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Два человека погибли, еще один травмирован в результате подрыва на боеприпасе. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Долгенькое Изюмского района. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине - резюмировали в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что деоккупированные территории буквально "усеяны" взрывоопасными предметами. В ГСЧС в очередной раз напомнили о важности правил минной безопасности: передвигайтесь только проверенными путями, не прикасайтесь к подозрительным предметам, не пытайтесь их перемещать.

Напомним

На Донетчине погиб мужчина, который разобрать артиллерийский снаряд, еще один человек получил ранения.

На Херсонщине второй человек за день подорвался на вражеской мине