На Харьковщине гражданские подорвались на противопехотной мине: два человека погибли, еще один ранен
Двое гражданских погибли и один получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине в Харьковской области в Изюмском районе.
Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине
Небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС на закупку вне блока снарядов, которые могли бы помочь Украине, по словам дипломатов, процитированных в отчете Politico.
Зеленский начал европейское турне
В течение следующих двух дней Зеленский проведет переговоры в Германии и Франции, чтобы обсудить новую архитектуру безопасности для Украины и подписать двусторонние соглашения по безопасности с обеими странами.
В Германии арестованы еще трое подростков в связи с убийством украинского баскетболиста Ермакова
В Германии арестовали еще трех подростков по подозрению в причастности к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова на железнодорожном вокзале в Оберхаузене.
Во Львове восстановили электроснабжение для всех потребителей, которые были обесточены из-за ракетной атаки рф
Электроснабжение восстановлено для всех потребителей, которые были обесточены во Львове из-за российских ракетных обстрелов 15 февраля, в то время как отдельные районы нескольких других областей остаются обесточенными.
Принц Гарри попробовал себя в скелетоне, развив почти 100 км скорость
Принц Гарри попробовал покататься на скелетоне со скоростью почти 100 км/ч во время посещения трассы для будущих Игр Непокоренных в Канаде.
"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф
Президент Зеленский подчеркнул в своей речи, что неспровоцированная агрессия россии отражает злую часть человеческой души, которая ничему не научилась из истории и борется за господство, презирая жизнь.
Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине
Российские обстрелы повредили объект транспортной и портовой инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области.
SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.
На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам
22-летний украинец был задержан на границе при попытке выехать из страны по поддельному итальянскому паспорту.