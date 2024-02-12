На Донеччині загинув чоловік, який намагався розібрати снаряд, ще одна людина поранена
Київ • УНН
Чоловіки намагались розібрати артилерійський снаряд. В результаті вибуху один чоловік загинув на місці, інший госпіталізований до лікарні.
На Донеччині загинув чоловік, який розібрати артилерійський снаряд, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомила пресслужба ДСНС, пише УНН.
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Подія сталася поблизу села Молочарка Краматорського району.
Попередньо, чоловіки намагались розібрати артилерійський снаряд. В результаті вибуху один чоловік 1993 р.н. загинув на місці, інший госпіталізований до лікарні
Доповнення
У ДСНС закликають українців не розбирати та не переміщати знайдені нерозірвані снаряди. Рятувальники наголошують, що у разі такої знахідки слід негайно повернутись назад тим сами шляхом та викликати вибухотехніків за номером 101.
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