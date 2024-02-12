В Донецкой области погиб мужчина, который пытался разобрать снаряд, еще один человек ранен
Мужчины пытались разобрать артиллерийский снаряд. В результате взрыва один мужчина погиб на месте, другой госпитализирован в больницу.
Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на "Рамштайн": что известно
Министр обороны США Ллойд Остин отменил свою поездку в Брюссель на встречу по помощи Украине после того, как был госпитализирован на выходных из-за проблем с мочевым пузырем.
Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1
Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.
Разведка Норвегии: россия постепенно получает преимущество в войне против Украины благодаря поддержке Китая и КНДР
россия постепенно получает преимущество в войне против Украины благодаря военной поддержке со стороны таких стран, как Северная Корея и Китай, считает глава норвежской военной разведки.
Зеленский поговорил с президентом ЮАР: речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира
Зеленский поблагодарил Рамафосу за участие в мирных переговорах и сообщил, что они обсудили подготовку к глобальному мирному саммиту в Швейцарии.
18 ударов дронами и 3 артобстрела: рф целый день атаковала Никопольщину, есть пострадавшая
россия атаковала Никопольский район в Украине, осуществив 18 ударов с беспилотников и 3 артиллерийских обстрела, в результате чего была ранена 73-летняя женщина.
Совет ЕС разрешил использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины
Совет ЕС принял решение, позволяющее ЕС использовать доходы от замороженных активов российского центрального банка для поддержки восстановления Украины после войны.
В рф столкнулись два поезда, с рельсов сошло 10 вагонов
В рф столкнулись грузовой и хозяйственный поезда после того, как один из машинистов проехал на красный свет, в результате чего 10 вагонов сошли с рельсов, но никто не пострадал.
В Тернопольской области, сожитель женщины избивал ее детей: малолетние ребята оказались в больнице с многочисленными травмами
Сожитель женщины избивал двух ее малолетних сыновей, в возрасте 2 и 4 года. Дети получили телесные повреждения средней тяжести. Полиция начала уголовное производство.
Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях
Украинский омбудсмен призвала международное сообщество решительно осудить незаконные президентские выборы, запланированные Россией на середину марта на оккупированных частях Украины, и не признать их результаты.