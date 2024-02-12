В Донецкой области погиб мужчина, который пытался разобрать снаряд, еще один человек ранен

В Донецкой области погиб мужчина, который разбирал артиллерийский снаряд, еще один человек получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло вблизи села Молочарка Краматорского района.

Предварительно, мужчины пытались разобрать артиллерийский снаряд. В результате взрыва один мужчина 1993 г.р. погиб на месте, другой госпитализирован в больницу - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

В ГСЧС призывают украинцев не разбирать и не перемещать найденные неразорвавшиеся снаряды. Спасатели отмечают, что в случае такой находки следует немедленно вернуться назад тем же путем и вызвать взрывотехников по номеру 101.

Напомним

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