Правоохоронці виявили мінне поле на місці загибелі двох людей на Харківщині
Київ • УНН
Поліцейські вибухотехніки виявили мінне поле в Харківській області, де двоє людей загинули і один отримав поранення, підірвавшись на протипіхотній міні.
Фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили мінне поле на території Харківської області, де нещодавно підірвалися троє чоловіків.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
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Мінне поле на території Харківської області виявили фахівці вибухотехнічної служби поліції. 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району троє чоловіків підірвалися на вибуховому предметі. Двоє з них загинули, третього доставили в лікарню
Було встановлено, що чоловіки постраждали від вибуху вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72, яку ще називають "відьма" або "жаба", яка при спрацюванні "вистрибує" на висоту 90-110 см і вибухає.
Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів. Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які знешкодили на місці
Також поруч з місцем підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62.
Нагадаємо
На Харківщині троє цивільних підірвалися на протипіхотній міні: двоє людей загинули на місці, ще один травмований.