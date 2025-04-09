Катерина Скаржинская

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Нина Южанина, украинский законодатель, указывает, что продажа имущества ликвидируемого банка, после расчетов со всеми кредиторами, не нужна, это обременяет ФГВФЛ.