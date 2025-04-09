Катерина Скаржинская

По словам адвоката, действия директора юридического департамента Национального банка Украины по вмешательству в судебные процессы
Фонда гарантирования вкладов физических лиц могут иметь серьезные правовые последствия, если будет установлено, что они нанесли
ущерб или были совершены из корыстных побуждений.
Нина Южанина, украинский законодатель, указывает, что продажа имущества ликвидируемого банка, после расчетов со всеми кредиторами,
не нужна, это обременяет ФГВФЛ.
Эксперт считает, что акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств.