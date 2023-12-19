Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Реализация имущества ликвидируемого банка, в случае выплаты им всех задолженностей перед кредиторами, не нужна. Такая функция обременяет Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а потому законодательство в этой части нужно менять. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Ну, с этим надо точно разбираться. Я не представляю, зачем ФГВФЛ оставлять обязанность в дальнейшем реализовывать имущество, после того, как произошли все расчеты по задолженности банка. Как по мне, это лишняя функция, которая обременяет ФГВФЛ, и здесь точно надо вычитать законодательство и вносить изменения, конечно. Это было бы правильно", - сказала Южанина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли политическая воля на такие изменения и поддержит ли их парламент, она отметила, что все будет зависеть от того, насколько достаточным будет обоснование этой нормы, то есть пример и что происходит дальше с имуществом - как негативный пример, так и положительный.

"То есть надо просто найти здравый смысл, и вопрос решится", - добавила Южанина.

Ранее адвокат адвокатского объединения "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко заявил, что акционеры должны иметь право распоряжаться имуществом ликвидируемого банка после удовлетворения всех требований кредиторов. По его словам, в этой части украинское законодательство необходимо привести в соответствие с европейскими стандартами.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.