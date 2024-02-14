Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Действия директора юридического департамента Национального банка Украины, которые указывают на возможное неправомерное вмешательство регулятора в деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, могут иметь серьезные последствия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат адвокатского бюро "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

"Стоит обратить внимание на ключевой аспект этого дела: существующий конфликт интересов. Александр Зима, будучи главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, занимался вопросами, которые непосредственно влияют на ведение судебных процессов, где НБУ является стороной. Это создает основания для обвинений в использовании служебного положения для влияния на решения, которые могут иметь для НБУ выгодный характер", - отметил Касьяненко.

Он пояснил, что согласно статье 3 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает учреждением с обособленным имуществом, которое принадлежит к государственной собственности и находится в его хозяйственном ведении. Учитывая это, по словам адвоката, Фонд имеет право самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством и целью своей деятельности.

Поскольку Фонд является юридическим лицом публичного права, он имеет право на судебную защиту своих прав и интересов. Это означает, что Фонд может выступать в качестве истца или ответчика в судебных процессах, подавать иски и вести судебные споры, относящиеся к его компетенции, добавил Касьяненко.

Он также пояснил, что в соответствии со своими уставными задачами, Фонд может подавать иски в суд в случаях, когда необходимо защитить свое имущество или интересы вкладчиков, особенно в ситуациях, когда речь идет о неплатежеспособных банках, процессах их ликвидации, или когда нужно обжаловать действия или решения, негативно влияющие на функционирование Фонда и выполнение его функций. Также, учитывая, что Фонд является субъектом управления имуществом, ему предоставлено право защищать интересы вкладчиков в судах, в частности, путем подачи исков о возмещении убытков, причиненных действиями третьих лиц.

"В целом, анализ статьи 3 указанного Закона дает основания утверждать, что Фонд имеет полное право на обращение в суд для защиты своих прав и интересов, а также интересов вкладчиков, находящихся под его защитой. Судебные иски, поданные банком "Конкорд" к НБУ, ставят под сомнение законность начисленных штрафов, что может свидетельствовать о необъективности или неправомерности действий НБУ. Если эти иски были поданы до введения временной администрации, то Фонд гарантирования вкладов физических лиц, взяв управление банком "Конкорд", должен принять все необходимые меры для защиты его прав, включая судебные споры", - подчеркнул юрист.

В то же время, по мнению Касьяненко, позиция НБУ, как следует из письма подписанного Александром Зимой, может считаться попыткой вмешательства в деятельность Фонда, который по закону должен заниматься защитой прав вкладчиков, включая судебные дела, которые могут повлиять на размер возмещений.

"В соответствии с вышеупомянутым, с правовой точки зрения, действия НБУ, указывающие на возможное неправомерное вмешательство в деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, могут иметь серьезные последствия. В частности, если будет доказано, что эти действия привели к тяжелым последствиям для экономической системы государства или прав и интересов вкладчиков, это может вести к ответственности согласно действующему уголовному законодательству. Учитывая важность обеспечения стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков, особенно в условиях военного положения, каждый случай возможного злоупотребления властью должен быть тщательно расследован. Это касается не только конкретных действий должностных лиц, но и системных проблем во взаимодействии государственных органов и институтов, которые отвечают за финансовую стабильность страны", - подчеркнул адвокат.

Касьяненко также добавил, что важно, чтобы действия Фонда гарантирования вкладов физических лиц оставались прозрачными и независимыми, чтобы эффективно выполнять свои функции в защите прав вкладчиков.

В то же время руководитель практики уголовного права LCF Law Group Максим Шевердин в комментарии УНН пояснил, что при расследовании такой категории дел в первую очередь нужно установить, есть ли в действиях лица объективная и субъективная сторона преступления.

То есть, по его словам, для привлечения лица к ответственности за злоупотребление властью или служебным положением, следствию важно установить содержание и объем полномочий и выявить круг тех служебных обязанностей, которые определяют компетенцию должностного лица. Также следствию необходимо установить, какой вред был причинен в результате незаконных действий такого лица.

А субъективная сторона заключается в том, что такое должностное лицо имело прямой умысел и корыстный мотив - получение неправомерной выгоды для себя или другого лица.

Напомним

ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.