Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Акционеры должны иметь право распоряжаться имуществом ликвидируемого банка после удовлетворения всех требований кредиторов. В этой части украинское законодательство необходимо привести в соответствие с европейский стандартами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат адвокатского объединения "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

На мой взгляд, акционеры, как одни из владельцев банка, должны иметь определенные права в процессе ликвидации их актива. Однако, эти права должны быть четко ограничены и регулируются в соответствии с законодательством Украины и стандартами Европейского союза, чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и соблюдение принципов прозрачности и справедливости - заявил Касьяненко.

Он отметил, что при ликвидации банка, который не является банкротом, важно сохранить порядок удовлетворения требований кредиторов, который определен в законодательстве.

"Акционеры имеют право распоряжаться имуществом банка только после полного удовлетворения требований кредиторов, что является ключевым принципом банковской ликвидации", - добавил адвокат.

При этом, по его словам, для урегулирования этих отношений может потребоваться внесение изменений в действующее законодательство, что потребует не только правового анализа текущей ситуации, но и глубокого понимания потенциальных экономических последствий.

"Законодательные изменения должны учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая кредиторов и акционеров, а также обеспечить стабильность и прогнозируемость банковской системы. Политическая воля играет существенную роль в этом процессе, ведь именно она может способствовать или тормозить принятие необходимых реформ. Эффективное внедрение изменений требует консенсуса между законодательной и исполнительной властями, а также поддержки от бизнес-сообщества и общественности", - добавил Касьяненко.

По его словам, в любом случае, правовые инициативы должны быть сбалансированными, продуманными и направленными на обеспечение стабильности финансовой системы, защиту прав кредиторов и инвесторов, а также на поддержку здорового функционирования экономики

Касьяненко добавил, что в контексте процедуры ликвидации платежеспособного банка важно понимать, что соответствие европейским стандартам зависит от нескольких факторов, включая соблюдение принципов прозрачности, справедливости и эффективности в процессе ликвидации.

Согласно европейским стандартам, которые отражены, в частности, в Директиве ЕС по санации и ликвидации кредитных учреждений, Директиве Европейского парламента и Совета ЕС от 4 апреля 2001 года о реструктуризации и ликвидации кредитных учреждений, процедура ликвидации должна обеспечивать максимально возможное удовлетворение требований кредиторов и интересов акционеров. Приоритетом является обеспечение стабильности финансовой системы и защита вкладов.

В качестве примера Касьяненко привел закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения", который, по его убеждению, вносит важные изменения в процесс вывода банка с рынка во время военного положения, а также отношение к этому европейских стандартов.

По его словам, этот закон, который регулирует важные аспекты банковской системы в условиях кризиса, включает важную норму о гарантиях вкладов физических лиц, в частности, устанавливает предельную сумму возмещения в размере 200 тысяч гривен. Однако, документ предусматривает исключение из этой гарантии для вкладов лиц, подпадающих под международные санкции, кроме государств-агрессоров. Это решение является достаточно контроверсионным и может повлиять на стабильность банковской системы.

Что касается европейских стандартов, такие меры могут считаться недостаточными, ведь они могут отходить от принципов, заложенных в Директиве ЕС о системах гарантирования вкладов. Кроме того, европейская практика требует, чтобы любое ограничение права собственности сопровождалось адекватными мерами компенсации, соответствующими принципам законности и пропорциональности.

"Необходимо также отметить, что европейский подход к возмещению убытков при ликвидации банка требует наличия альтернативных источников компенсации. Это гарантирует, что владельцы акций имеют возможность получить возмещение в различных формах, что является важным для обеспечения их прав. Учитывая вышеуказанное, можно предположить, что наш законодательный процесс требует дополнительного согласования с европейскими нормами и практикой, чтобы обеспечить эффективную защиту прав и интересов всех участников финансовой системы, включая вкладчиков, акционеров и других вовлеченных сторон", - отметил Касьяненко.

В идеале, процесс ликвидации платежеспособного банка, по мнению Касьяненко, должен предусматривать четкое определение порядка и условий реализации активов, а также урегулирование обязательств.

"После полного удовлетворения всех обязательств перед кредиторами акционеры должны иметь право распоряжаться остаточным имуществом, поскольку это соответствует базовым принципам собственности и корпоративного управления. Учитывая это, возможна потребность в изменении законодательства Украины в части прав акционеров при ликвидации банка, но любые изменения должны быть взвешены и совместимы с международными стандартами и практикой. Такие изменения должны быть направлены на повышение эффективности процесса ликвидации, в то же время обеспечивая защиту прав всех сторон, включая миноритарных акционеров", - подчеркнул Касьяненко.

Напомним,

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.