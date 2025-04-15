Катерина Скаржинська

За словами адвоката, дії директора юридичного департаменту Національного банку України щодо втручання у судові процеси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть мати серйозні правові наслідки, якщо буде встановлено, що вони завдали шкоди або були вчинені з корисливих мотивів.
Ніна Южаніна, український законодавець, вказує, що продаж майна банка, що ліквідується, після розрахунків з усіма кредиторами, не
потрібен, це обтяжує ФГВФО.
Експерт вважає, що акціонерам банків, що ліквідовуються, потрібно дати право розпоряджатися майном після виплати всіх зобов'язань.