Катерина Скаржинська

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21612 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141479 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128708 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130549 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128186 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193798 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76992 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164188 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Можливе втручання директора юрдепартаменту НБУ Зими в роботу ФГВФО може мати серйозні наслідки - адвокат

За словами адвоката, дії директора юридичного департаменту Національного банку України щодо втручання у судові процеси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть мати серйозні правові наслідки, якщо буде встановлено, що вони завдали шкоди або були вчинені з корисливих мотивів.

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Ніна Южаніна, український законодавець, вказує, що продаж майна банка, що ліквідується, після розрахунків з усіма кредиторами, не потрібен, це обтяжує ФГВФО.

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Акціонерам банків, що ліквідовуються, потрібно дати право розпоряджатися майном після виплати всіх зобов'язань – адвокат

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