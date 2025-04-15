Катерина Скаржинська

Продаж майна банка, що ліквідується, після розрахунків з усіма кредиторами, не потрібен, це обтяжує ФГВФО - нардеп

Ніна Южаніна, український законодавець, вказує, що продаж майна банка, що ліквідується, після розрахунків з усіма кредиторами, не потрібен, це обтяжує ФГВФО.