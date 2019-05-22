Появилась повестка дня внеочередной сессии

Согласно повестке дня внесены президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", который еще не опубликован на сайте парламента. Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Следующим пунктом также значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук. Этот законопроект также пока не опубликован.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "о публичных закупках".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены в ходе консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.