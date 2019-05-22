З’явився порядок денний позачергової сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На сайті Верховної Ради опубліковано порядок денний сьогоднішньої позачергової сесії парламенту, повідомляє УНН.
Відповідно до порядку денного внесено президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, який ще не опублікований на сайті парламенту. Доповідачем з цього пункту порядку денного призначено голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича. Наступним пунктом також значиться президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”. Доповідачем значиться голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук. Цей законопроект також поки що не опублікований.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України “Про вибори народних депутатів України” та “Про публічні закупівлі”.
У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.