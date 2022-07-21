Появилось приложение для пользователей Android, которое улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта

Детали

Приложение Galaxy Enhance-X предлагает множество опций, среди которых:



устранение размытия изображения;



освещение снимков при слабом свете;



добавление резкости и эффекта HDR;



автоматическое применение эффектов после анализа фотографии.



Приложение можно загрузить из магазина Galaxy Store или APKMirror. Оно совместимо со смартфонами Samsung под управлением операционной системы Android 10 и выше.

Напомним

В приложении "Дія" появится автоматическая регистрация ООО для физических лиц.