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Появилось приложение для пользователей Android, которое улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 272963 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Компания Samsung представила приложение Galaxy Enhance-X для Android. Оно значительно улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Android Authority.

Детали

Приложение Galaxy Enhance-X предлагает множество опций, среди которых:

  • устранение размытия изображения;
  • освещение снимков при слабом свете;
  • добавление резкости и эффекта HDR;
  • автоматическое применение эффектов после анализа фотографии.

Приложение можно загрузить из магазина Galaxy Store или APKMirror. Оно совместимо со смартфонами Samsung под управлением операционной системы Android 10 и выше.

Напомним

В приложении "Дія" появится автоматическая регистрация ООО для физических лиц.

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