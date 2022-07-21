Появилось приложение для пользователей Android, которое улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Компания Samsung представила приложение Galaxy Enhance-X для Android. Оно значительно улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Android Authority.
Детали
Приложение Galaxy Enhance-X предлагает множество опций, среди которых:
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- устранение размытия изображения;
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- освещение снимков при слабом свете;
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- добавление резкости и эффекта HDR;
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- автоматическое применение эффектов после анализа фотографии.
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Приложение можно загрузить из магазина Galaxy Store или APKMirror. Оно совместимо со смартфонами Samsung под управлением операционной системы Android 10 и выше.
Напомним
В приложении "Дія" появится автоматическая регистрация ООО для физических лиц.