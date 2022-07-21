З'явився додаток для користувачів Android, який покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту

Деталі

Додаток Galaxy Enhance-X пропонує багато опцій, серед яких:



усунення розмиття зображення;



освітлення знімків при слабкому світлі;



додавання різкості та ефекту HDR;



автоматичне застосування ефектів після аналізу фотографії.



Застосунок можна завантажити з магазину Galaxy Store або APKMirror. Він сумісний зі смартфонами Samsung під управлінням операційної системи Android 10 та вище.

Нагадаємо

У додатку "Дія" з’явиться автоматична реєстрація ТОВ для фізичних осіб.