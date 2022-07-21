З'явився додаток для користувачів Android, який покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Компанія Samsung презентувала додаток Galaxy Enhance-X для Android. Він значно покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Android Authority.
Деталі
Додаток Galaxy Enhance-X пропонує багато опцій, серед яких:
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- усунення розмиття зображення;
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- освітлення знімків при слабкому світлі;
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- додавання різкості та ефекту HDR;
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- автоматичне застосування ефектів після аналізу фотографії.
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Застосунок можна завантажити з магазину Galaxy Store або APKMirror. Він сумісний зі смартфонами Samsung під управлінням операційної системи Android 10 та вище.
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