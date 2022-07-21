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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44149 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91790 перегляди

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З'явився додаток для користувачів Android, який покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту

З'явився додаток для користувачів Android, який покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 272964 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Компанія Samsung презентувала додаток Galaxy Enhance-X для Android. Він значно покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Android Authority.

Деталі

Додаток Galaxy Enhance-X пропонує багато опцій, серед яких:

  • усунення розмиття зображення;
  • освітлення знімків при слабкому світлі;
  • додавання різкості та ефекту HDR;
  • автоматичне застосування ефектів після аналізу фотографії.

Застосунок можна завантажити з магазину Galaxy Store або APKMirror. Він сумісний зі смартфонами Samsung під управлінням операційної системи Android 10 та вище.

Нагадаємо

У додатку "Дія" з’явиться автоматична реєстрація ТОВ для фізичних осіб.

Українські Національні Новини

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