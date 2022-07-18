У "Дії" з’явиться можливість реєструвати ТОВ для фізосіб

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“Автоматичні послуги не тільки зручні для людей, але і допомагають зекономити час державних реєстраторів. Ми порахували, що у минулому році завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 років часу. Адже раніше на заповлення однієї заявки витрачали 21 хвилину”, – написав Федоров у Телеграм.

Деталі

Наступним кроком є автоматизація реєстрації ТОВ для фізичних осіб. Мінцифра пропонує взяти участьу бета-тестуванні нової послуги.

Скористатися послугою зможуть громадяни України віком від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР.

Доповнення

У травні у мобільному додатку “Дія” з’явилася нова функція для підприємців – єДекларація для бізнесу.