В "Дие" появится возможность регистрировать ООО для физлиц
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В приложении "Дия" появится автоматическая регистрация ООО для физических лиц. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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“Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мыпосчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 лет времени. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту”, – написал Федоров в Телеграм.
Детали
Следующим шагом является автоматизация регистрации ООО для физических лиц. Минцифра предлагает принять участие в бета-тестировании новой услуги.
Воспользоваться услугой смогут граждане Украины старше 18 лет, которые имеют налоговый номер и УНЗР.
Дополнение
В мае в мобильном приложении “Дия” появилась новая функция для предпринимателей – еДекларация для бизнеса.