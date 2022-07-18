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В "Дие" появится возможность регистрировать ООО для физлиц

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. В приложении "Дия" появится автоматическая регистрация ООО для физических лиц. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

“Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мыпосчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 лет времени. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту”, – написал Федоров в Телеграм.

Детали

Следующим шагом является автоматизация регистрации ООО для физических лиц. Минцифра предлагает принять участие в бета-тестировании новой услуги. 

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины старше 18 лет, которые имеют налоговый номер и УНЗР.

Дополнение

В мае в мобильном приложении “Дия” появилась новая функция для предпринимателей – еДекларация для бизнеса.

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