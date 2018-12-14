Появилось важное уточнение в работе рынка электрокаров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Зарядка электромобилей на електрозарядних станциях не требует получения лицензии на поставку электрической энергии потребителю. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на странице в Facebook, передает УНН.
“Объектом, на который распространяются условия действия ст. 8 Закона Украины „О рынке электрической энергии“, которая регулирует условия получения лицензии, может быть только недвижимое имущество. То есть транспортным средствам, как категории, которая принадлежит к движимому имуществу, и как следствие, собственникам (пользователям) электромобилей не могут быть присвоены персональные ЕІС-коды (Energy Identification Code), а следовательно, с ними не могут быть заключены договоры о поставках электроэнергии потребителю с электропоставщиков”, - говорится в сообщении.
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Заключать договор о поставках электрической энергии должны владельцы електрозарядних станций, подключенных к системе распределения оператора системы распределения, или владелец (арендатор) объекта (помещения) или земельного участка, где установлен электрозарядные станции.
“Также дополнительно обращаем внимание, что аналогичный подход к деятельности електрозарядних станций применяется в странах Европейского союза. Так, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4 Директивы 2014/94/ЕС от 22 октября 2014 года „О развитии инфраструктуры альтернативного топлива“ государства-члены обеспечивают, чтобы операторы точек зарядки, доступных для общественности, могли свободно покупать электроэнергию у любого поставщика электрической энергии”, - отмечают в пресс-службе НКРЭКУ.
Таким образом все пункты подзарядки, доступные для общественности, также предусматривают возможность для пользователей электрических транспортных средств перезаряжаться на специальной основе без заключения договора с соответствующим поставщиком электрической энергии или оператором.
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Часть стран Евросоюза в ближайшие 10 лет планирует перевести 50% общественного транспорта на электричество, а к 2050 году — полностью пересадить граждан на электрокары.
Отметим, что в Китае по состоянию на апрель 2017 года было зарегистрировано 550 тыс. электрокаров. При этом страной-пионером в данной области считается Израиль, который к 2030 году планирует полностью перейти на электромобили. Украинцы за шесть месяцев 2018 года купили почти 3600 электрокаров.
Напомним, 13 апреля 2017 года Верховная Рада поддержала закон о рынке электроэнергии. Он предусматривает введение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в частности в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.