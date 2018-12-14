З’явилось важливе уточнення у роботі ринку електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Зарядка електромобілів на електрозарядних станціях не вимагає отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу. Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Об’єктом, на який поширюються умови дії ст. 8 Закону України „Про ринок електричної енергії“, яка регулює умови отримання ліцензії, може бути лише нерухоме майно. Тобто транспортним засобам, як категорії, що належить до рухомого майна, і як наслідок, власникам (користувачам) електромобілів не можуть бути присвоєні персональні ЕІС-коди (Energy Identification Code), а отже, з ними не можуть бути заключені договори про постачання електричної енергії споживачу із електропостачальниками”, — говориться у повідомленні.
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Укладати договір про постачання електричної енергії мають власники електрозарядних станцій, які підключені до системи розподілу оператора системи розподілу, або власник (орендар) об’єкта (приміщення) чи земельної ділянки, де встановлено електрозарядні станції.
“Також довідково звертаємо увагу, що аналогічний підхід щодо діяльності електрозарядних станцій застосовується у країнах Європейського союзу. Так, відповідно до пунктів 8 та 9 статті 4 Директиви 2014/94/ЄС від 22 жовтня 2014 року „Про розвиток інфраструктури альтернативного палива“ держави-члени забезпечують, щоб оператори точок зарядки, доступних для громадськості, могли вільно купувати електроенергію в будь-якого постачальника електричної енергії”, — зазначають у прес-службі НКРЕКП.
Таким чином усі пункти заряджання, доступні для громадськості, також передбачають можливість для користувачів електричних транспортних засобів перезаряджатись на спеціальній основі без укладання договору з відповідним постачальником електричної енергії або оператором.
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Частина країн Євросоюзу у найближчі 10 років планує перевести 50% громадського транспорту на електрику, а до 2050 року - повністю пересадити громадян на електрокари.
Зазначимо, що у Китаї станом на квітень 2017 року було зареєстровано 550 тис. електрокарів. При цьому країною-піонером у даній галузі вважається Ізраїль, який до 2030 року планує повністю перейти на електромобілі. Українці за шість місяців 2018 року купили майже 3,6 тисяч електрокарів.
Нагадаємо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада підтримала закон про ринок електроенергії. Він передбачає запровадження нової конкурентної моделі ринку та норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу та передання електроенергії.