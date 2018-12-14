З’явилось важливе уточнення у роботі ринку електрокарів

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Зарядка електромобілів на електрозарядних станціях не вимагає отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу. Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на сторінці у Facebook, передає УНН.