Майже 75% китайців готові пересісти на електромобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Близько 73,5% китайців готові придбати електрокар. Про це свідчать результати опитування, в якому взяли участь 2,6 тис. респондентів, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Зокрема, 58,8% опитаних пояснили свій вибір тим, що такий автомобіль має більш низькі енергетичні витрати, 37,7% - що має відмінні енергетичні характеристики. Ще 25,5% респондентів заявили, що на електромобіль "легше отримати номерні знаки".
Проте, як і раніше китайців непокоїть відсутність необхідної кількості зарядних пристроїв на дорогах (64,3%), ще 52,5% опитаних непокояться з приводу витривалості батареї автомобіля.
"Близько 66,6% вважають, що у недалекому майбутньому питання, які турбують жителів країни, будуть вирішені", - йдеться в результатах дослідження.
Нагадаємо, у 2017 році українці придбали 2 тис. 697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у попередньому році.