За півроку українці купили майже 3,6 тисяч електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У І півріччі в Україні придбано 3 596 електромобілів. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“20 українців щодня пересідають на електрокари. За січень-червень 2018 року в Україні куплено 3 596 електромобілів”, — повідомив Омелян.
Для порівняння, за весь 2017 рік куплено 2 532 електромобілі.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла у першому читанні два проекти закону № 8487 і № 8488, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами.
Проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” пропонує встановити ставку для електромобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора, а також встановити ставку податку для гібридних легкових автомобілів у розмірі 100 євро за 1 одиницю.