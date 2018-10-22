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Стало відомо, у скільки уряд оцінив енергомодернізацію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Енергетичній модернізації підлягає близько 70% житлового сектору України. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіона.

“На сьогодні енергомодернізації підлягає близько 70% житлового сектору України. А це близько 30 млрд євро інвестицій на найближчі 10 років”, — надав оцінку Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

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Урядовець також зазначив, що енергетична модернізація охоплює не лише муніципалітети і соціальну інфраструктуру, а і — промисловість. В уряді сподіваються залучити інвестиції задля реалізації масштабної програми з оновлення енергетичної інфраструктури.

Крім того, у Кабміні мають наміри до 2030 року знизити енергоємність економіки України вдвічі.

Зазначимо, що тепловтрати в нових будинках на 50% менші, ніж в “хрущовках”. 

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У проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено 2 млрд грн на фінансування Фонду енергоефективності

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