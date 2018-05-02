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Україна у 2018 році переживає бум у сонячній енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. За перші три місяці 2018 року кількість приватних домогосподарств, що встановили сонячні панелі, виросла на 550 одиниць. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передає УНН.

Україна у 2018 році переживає бум у сонячній енергетиці

“Інтерес населення до сонячних панелей пояснюється вигідним та прив’язаним до курсу євро „зеленим“ тарифом. Відповідний Закон України від 4 червня 2015 р. № 514-VIII розроблено спільно з Держенергоефективності та прийнято Парламентом”, — пояснив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Збільшення на 550 домогосподарств є втричі більшим у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, коли на “сонячну електроенергію” перейшли 200 родин.

Таким чином, в Україні, станом на 01.04.2018 р., вже 3553 домогосподарства генерують електроенергію з енергії сонця.

Загальна потужність сонячних панелей, встановлених домогосподарствами, складає 63 МВт.

Сума інвестицій склала понад 64 млн євро.

У агенції Держенергоефективності розповіли про очевидні вигоди переходу на відновлювані джерела енергії. Так, завдяки удосконаленому та зафіксованому до курсу євро “зеленому” тарифу домогосподарство може продавати надлишок згенерованої “чистої” електроенергії в мережу і швидко повертати кошти, вкладені у сонячні панелі без застережень щодо інфляції.

Як раніше повідомляв Світовий банк, для 13% населення Землі електроенергія залишається досі недоступною.

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