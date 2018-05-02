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Украина в 2018 году переживает бум в солнечной энергетике

Киев • УНН

 • 20176 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. За первые три месяца 2018 года количество частных домохозяйств, которые установили солнечные панели, выросло на 550 единиц. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает УНН.

Украина в 2018 году переживает бум в солнечной энергетике

“Интерес населения к солнечным панелям объясняется выгодным и привязанным к курсу евро „зеленым“ тарифом. Соответствующий Закон Украины от 4 июня 2015 № 514-VIII разработан совместно с Госэнергоэффективности и принят парламентом”, — пояснил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Увеличение на 550 домохозяйств - втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на “солнечную электроэнергию” перешли 200 семей.

Таким образом, в Украине, по состоянию на 01.04.2018 г., уже 3553 домохозяйств генерируют электроэнергию из энергии солнца.

Общая мощность солнечных панелей, установленных домохозяйствами, составляет 63 МВт.

Сумма инвестиций составила более 64 млн евро.

В агентстве Госэнергоэффективности рассказали об очевидных выгодах перехода на возобновляемые источники энергии. Так, благодаря усовершенствованному и привязанному к курсу евро “зеленому” тарифу домохозяйство может продавать избыток сгенерированной “чистой” электроэнергии в сеть и быстро возвращать средства, вложенные в солнечные панели вне зависимости от инфляции.

Как ранее сообщал Всемирный банк, для 13% населения Земли электроэнергия остается до сих пор недоступной.

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