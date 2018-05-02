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Світовий банк підрахував, скільки жителів Землі живуть без електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Близько одного мільярда людей, або 13% населення планети не мають доступу до електричного освітлення. Про це йдеться в доповіді Світового банку, передає УНН.

Світовий банк підрахував, скільки жителів Землі живуть без електроенергії

"Країни Африки, розташовані на південь від Сахари, а також Центральної та Південної Азії, як і раніше є регіонами, які відчувають найбільш брак (електроенергії). Майже 87% населення земної кулі, яке не має доступу до електрики, проживає у сільській місцевості", - йдеться в доповіді.

У організації зазначають с 2010 року збільшення темпів зростання кількості людей, які отримують доступ до електроенергії.

"Якщо тренд збережеться, то в 2030 році, за нашими оцінками, без електрики буде жити 674 млн осіб", - наголошується в документі.

Найбільш інтенсивно електрифікацію проводить влада в Індії. Тут щорічно 30 млн жителів у найвіддаленіших куточках отримують світло в своїх оселях.

Активно освоюють використання електроенергії Бангладеш, Ефіопія, Кенія і Танзанія. У період з 2010 по 2016 рік ці країни регулярно збільшували доступ свого населення до електроенергії на 3%.

Фахівці Світового банку також підкреслюють, що на разі десятки мільйонів людей користуються електрикою, отриманою завдяки відновлювальним джерелам енергії. Що правда, більшість з них проживають у технологічно розвинених країнах світу.

При підготовці звіту автори огляду зверталися за допомогою до Міжнародного енергетичного агентства, Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, статистичного відділа Організації Об'єднаних Націй, Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше ВООЗ привів тривожну статистику стану екології. Так, за даними організації, щороку через забруднення повітря у світі помирає 7 млн ​​осіб.

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