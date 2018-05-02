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ВООЗ: щорічно через забруднення повітря вмирають 7 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Щорічно 7 мільйонів людей вмирають через забруднення атмосферного повітря і повітря всередині приміщень. Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає УНН.

ВООЗ: щорічно через забруднення повітря вмирають 7 млн людей

Рівень забруднення повітря залишається небезпечно високими в багатьох частинах світу. Нові дані ВООЗ свідчать, що 9 з 10 чоловік дихають повітрям, що містить високий рівень забруднюючих речовин.

"Забруднення повітря загрожує всім нам, але найбідніші і найбільш маргіналізовані верстви населення несуть на собі основну частину тягаря", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

"Неприйнятним є той факт, що більше 3 мільярдів людей, більшість з яких жінки і діти, все ще дихають смертоносними газами кожен день через використання в своїх будинках печей і палива, які забруднюють повітря. Якщо ми не приймемо термінових заходів у боротьбі з забрудненням повітря, ми ніколи не наблизимося до досягнення сталого розвитку", - додав він.

За оцінками ВООЗ, близько 7 мільйонів осіб щороку вмирають в зв'язку з впливом дрібних частинок у забрудненому повітрі, які проникають глибоко в легені і серцево-судинну систему, викликаючи різні захворювання, включаючи інсульт, серцеві захворювання, рак легенів, хронічні обструктивні захворювання легень і респіраторні інфекції, в тому числі пневмонію.

Лише забруднення атмосферного повітря викликало близько 4,2 мільйона смертей у 2016 році, в той час як забруднення повітря всередині приміщень від пов'язаних з приготуванням їжі та використання технологій причин призвело до приблизно 3,8 мільйона смертей за той же період.

Більше 90% смертей, пов'язаних із забрудненням повітря, фіксують у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, головним чином в Азії і Африці, за ними слідують країни з низьким і середнім рівнем доходу в регіоні Східного Середземномор'я, в Європі та Америці.

Близько 3 мільярдів осіб - більше 40% населення світу - досі не мають доступу до чистих технологій приготування їжі вдома, що є основним джерелом забруднення повітря в домашніх господарствах.

ВООЗ визнає, що забруднення повітря є критичним фактором ризику для неінфекційних захворювань, результатом чого є близько однієї чверті (24%) всіх смертей серед дорослих від серцевих захворювань, 25% від інсульту, 43% від хронічної обструктивної хвороби легень і 29% від раку легенів.

Нагадаємо, низці країн ЄС загрожують штрафи за забруднення повітря.

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