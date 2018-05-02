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ВОЗ: ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек

Киев • УНН

 • 14504 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Ежегодно 7 миллионов человек умирают из-за загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные Всемирной организации здравоохранения, передает УНН.

ВОЗ: ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек

Уровень загрязнения воздуха остается опасно высокими во многих частях мира. Новые данные ВОЗ показывают, что 9 из 10 человек дышат воздухом, содержащим высокий уровень загрязняющих веществ. 

"Загрязнение воздуха угрожает всем нам, но самые бедные и наиболее маргинализированные люди несут на себе основную тяжесть бремени", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

"Неприемлемым является тот факт, что более 3 миллиардов человек, большинство из которых женщины и дети, все еще дышат смертоносными газами каждый день из-за использования в своих домах печей и топлива, которые загрязняют воздух. Если мы не примем срочные меры по борьбе с загрязнением воздуха, мы никогда не приблизимся к достижению устойчивого развития", - добавил он.

По оценкам ВОЗ, около 7 миллионов человек каждый год умирают в связи с воздействием мелких частиц в загрязненном воздухе, которые проникают глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывая разные заболевания, включая инсульт, сердечные заболевания, рак легких, хронические обструктивные заболевания легких и респираторные инфекции, в том числе пневмонию.

Только загрязнение атмосферного воздуха вызвало около 4,2 миллиона смертей в 2016 году, в то время как загрязнение воздуха внутри помещений от связанных с приготовлением еды и использования технологий причин привело к примерно 3,8 миллиона смертей за тот же период.

Более 90% смертей, связанных с загрязнением воздуха, фиксируют в странах с низким и средним уровнем дохода, главным образом в Азии и Африке, за ними следуют страны с низким и средним уровнем дохода в регионе Восточного Средиземноморья, в Европе и Америке.

Около 3 миллиардов человек - более 40% населения мира - до сих пор не имеют доступа к чистым технологиям приготовления пищи дома, что является основным источником загрязнения воздуха в домашних хозяйствах.

ВОЗ признает, что загрязнение воздуха является критическим фактором риска неинфекционных заболеваний, результатом чего является около одной четверти (24%) всех смертей среди взрослых от сердечных заболеваний, 25% от инсульта, 43% от хронической обструктивной болезни легких и 29% от рака легких.

Напомним, ряду стран ЕС грозят штрафы за загрязнение воздуха.

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