Всемирный банк подсчитал, сколько жителей Земли живут без электроэнергии

“Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, а также Центральной и Южной Азии по-прежнему являются регионами, которые испытывают наиболее высокий уровень дефицита (электроэнергии). Почти 87% населения земного шара, не имеющего доступа к электричеству, живет в сельской местности”, — говорится в докладе.

В организации отмечают увеличение с 2010 года темпов роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии.

“Если тренд сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будет жить 674 млн человек”, — отмечается в документе.

Наиболее интенсивно электрификацию проводят власти в Индии. Здесь ежегодно 30 млн жителей в самых удаленных уголках получают свет в своих жилищах.

Активно осваивают использование электроэнергии Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания. В период с 2010 по 2016 год эти страны регулярно увеличивали доступ своего населения к электроэнергии на 3%.

Специалисты Всемирного банка также подчеркивают, что в настоящее время десятки миллионов людей пользуются электричеством, полученным благодаря возобновляемым источникам энергии. Что правда, большинство из них проживают в технологически продвинутых странах мира.

При подготовке доклада авторы обзора обращались за помощью к Международному энергетическому агентству, Международному агентству по возобновляемым источникам энергии, статистическому отделу Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее ВОЗ привел тревожную статистику по состоянию экологии. Так, по данным организации, ежегодно из-за загрязнения воздуха в мире умирают 7 млн человек.