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У Кабміні сподіваються до 2030 року знизити енергоємність економіки України вдвічі

Київ • УНН

 • 15377 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Кабміні сподіваються до 2030 року знизити енергоємність економіки України вдвічі. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем’єр Володимир Кістіон презентуючи енергетичну стратегію України, передає кореспондент УНН.

За його словами, стратегія також передбачає збільшення частки використання альтернативної енергетики до 35%.

Кістіон додав, що стратегія передбачає "демонополізація та створення прозорих ринкових відносин необмежений експорт та імпорт (газу - ред)". Зокрема передбачається забезпечення незалежності оператора ГТС.

Нагадаємо, за січень-вересень 2017 року Україна імпортувала 10 млрд 56,905 млн кубометрів газу на суму в 2 млрд 265,697 млн ​​доларів.

Як повідомляв УНН, в січні-вересні 2017 Україна збільшила імпорт газу з європейського ринку.

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