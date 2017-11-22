У Кабміні сподіваються до 2030 року знизити енергоємність економіки України вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Кабміні сподіваються до 2030 року знизити енергоємність економіки України вдвічі. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем’єр Володимир Кістіон презентуючи енергетичну стратегію України, передає кореспондент УНН.
За його словами, стратегія також передбачає збільшення частки використання альтернативної енергетики до 35%.
Кістіон додав, що стратегія передбачає "демонополізація та створення прозорих ринкових відносин необмежений експорт та імпорт (газу - ред)". Зокрема передбачається забезпечення незалежності оператора ГТС.
Нагадаємо, за січень-вересень 2017 року Україна імпортувала 10 млрд 56,905 млн кубометрів газу на суму в 2 млрд 265,697 млн доларів.
Як повідомляв УНН, в січні-вересні 2017 Україна збільшила імпорт газу з європейського ринку.