В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое

По его словам, стратегия также предусматривает увеличение доли использования альтернативной энергетики до 35%.

Кистион добавил, что стратегия предусматривает "демонополизацию и создание прозрачных рыночных отношений неограниченный экспорт и импорт (газа - ред)". В частности предусматривается обеспечение независимости оператора ГТС.

Напомним, за январь-сентябрь 2017 года Украина импортировала 10 млрд 56,905 млн кубометров газа на сумму в 2 млрд 265,697 млн долларов.

Как сообщал УНН, в январе-сентябре 2017 года Украина увеличила импорт газа из европейского рынка.