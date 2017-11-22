В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер Владимир Кистион представляя энергетическую стратегию Украины, передает корреспондент УНН.
По его словам, стратегия также предусматривает увеличение доли использования альтернативной энергетики до 35%.
Кистион добавил, что стратегия предусматривает "демонополизацию и создание прозрачных рыночных отношений неограниченный экспорт и импорт (газа - ред)". В частности предусматривается обеспечение независимости оператора ГТС.
Напомним, за январь-сентябрь 2017 года Украина импортировала 10 млрд 56,905 млн кубометров газа на сумму в 2 млрд 265,697 млн долларов.
Как сообщал УНН, в январе-сентябре 2017 года Украина увеличила импорт газа из европейского рынка.