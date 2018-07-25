У "теплих кредитів" з’явилось “єдине вікно": все про Фонд енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні офіційно запрацював Фонд енергоефективності. Про це повідомила прес-служба Мінрегіону, передає УНН.
“Офіційно зареєстровано державну установу „Фонд енергоефективності України“ як юридичну особу і внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, — йдеться у повідомленні.
На сьогоднішній день вже прийнято 8 з 9 необхідних постанов КМУ, які регламентують роботу Фонду. Найближчим часом Урядом буде прийнято постанову про збільшення статутного капіталу Фонду до 1,6 млрд грн.
Крім того, 24 липня було призначено виконуючим обов’язки директора Фонду енергоефективності Юлію Головатюк-Унгуряну.
“Найближчим часом буде розпочато процедуру конкурсного відбору членів наглядової ради Фонду. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у конкурсі”, — наголошують у прес-службі.
Як підкреслили у Мінрегіоні, завдяки злагодженим зусиллям міжнародних партнерів Офісу підтримки і впровадження реформ при Мінрегіоні було зроблено великий пласт роботи по запуску Фонду енергоефективності.
Нагадаємо, ЄБРР бере участь у фінансуванні програми підтримки енергоефективності в житловому секторі (UREEFF), яка полягає у залученні таких інвестицій IQ energy. Її загальний обсяг складає 15 мільйонів євро.