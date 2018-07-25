У "теплых кредитов" появилось "единое окно": все о Фонде энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине официально заработал Фонд энергоэффективности. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона, передает УНН.
“Официально зарегистрировано государственное учреждение ”Фонд энергоэффективности Украины“ как юридическое лицо и внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований”, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день уже принято 8 из 9 необходимых постановлений КМУ, регламентирующих работу Фонда. В ближайшее время Правительством будет принято постановление об увеличении уставного капитала Фонда до 1,6 млрд грн.
Кроме того, 24 июля была назначена исполняющим обязанности директора Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.
“В ближайшее время будет начата процедура конкурсного отбора членов наблюдательного совета Фонда. Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе”, - отмечают в пресс-службе.
Как подчеркивают в Минрегионе, благодаря слаженным усилиям международных партнеров и Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе был сделан большой пласт работы по запуску Фонда энергоэффективности.
Напомним, ЕБРР участвует в финансировании программы поддержки энергоэффективности в жилом секторе (UREEFF), которая заключается в привлечении таких инвестиций IQ energy. Ее общий объем составляет 15 миллионов евро.