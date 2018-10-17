Фонд держенергоефективності наступного року отримає 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік закладено 2 млрд грн на енергоефективність. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.
“У проекті бюджету на наступний рік передбачено фінансування Фонду енергоефективності на рівні 1,6 млрд грн. Завдяки цим коштам українці зможуть отримати допомогу на енергомодернізацію власних осель”, — йдеться у повідомленні.
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Наступного року також буде подовжено державну програму надання “теплих кредитів”, на яку виділяється 400 млн грн.
В уряді зазначають, що програма вже принесла результати: за 4 роки дії її учасниками стали понад 500 тисяч українських родин, які впровадили заходи з енергоефективності вартістю 6,7 млрд грн та економлять енергоресурсів в еквіваленті газу близько 230 млн м3 щорічно. Видатки з державного бюджету склали близько 2,3 млрд гривень.
У 2018 році на програму виділено 400 млн грн, цією допомогою скористалися більше 115 тис. родин.
Нагадаємо, ЄС виділить Україні ще 54 млн євро на Фонд енергоефективності.