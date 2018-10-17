Фонд держенергоефективності наступного року отримає 2 млрд грн

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік закладено 2 млрд грн на енергоефективність. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.