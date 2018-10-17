Фонд Госэнергоэффективности в следующем году получит 2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2019 год заложено 2 млрд грн на энергоэффективность. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.
“В проекте бюджета на следующий год предусмотрено финансирование Фонда энергоэффективности на уровне 1,6 млрд грн. Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на энергомодернизацию собственных домов”, - говорится в сообщении.
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В следующем году также будет продлена государственная программа предоставления “теплых кредитов”, на которую выделяется 400 млн грн.
В правительстве отмечают, что программа уже принесла результаты: за 4 года действия ее участниками стали более 500 тысяч украинских семей, которые ввели меры по энергоэффективности стоимостью 6,7 млрд грн и экономят энергоресурсов в эквиваленте газа около 230 млн м3 ежегодно. Расходы из государственного бюджета составили около 2,3 млрд гривен.
В 2018 году на программу выделено 400 млн грн, этой помощью воспользовались более 115 тыс. семей.
Напомним, ЕС выделит Украине еще 54 млн евро на Фонд энергоэффективности.