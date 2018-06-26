Стало відомо, скільки в Україні електромобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В Україні зареєстровано вже 7 439 електромобілів. Про це у Facebook повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів, передає УНН.
“В Україні кількість реєстрацій електромобілів щорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439”, — сказано у повідомленні.
Як зауважили в Мінекології, електромобілі — це турбота про стан довкілля та економія на пальному.
Нагадаємо, за І квартал 2018 року в Україну ввезено у 3 рази більше електромобілів, порівняно із відповідним періодом минулого року. Зокрема, з початку 2018 року в Україну було імпортовано 1744 транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. У січні — 794 у лютому — 413, у березні — 537.
Раніше повідомлялось, що під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Петро Порошенко ознайомився з першим в Україні електробусом “Електрон” та проїхався на ньому вулицями Львова.