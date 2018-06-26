Стало известно, сколько в Украине электромобилей

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Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 28284 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 76866 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103585 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118991 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138998 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144416 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182516 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156991 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130692 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Актуальное
Стало известно, сколько в Украине электромобилей

Стало известно, сколько в Украине электромобилей

Киев  •  УНН

 • 13999 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Украине зарегистрировано уже 7 439 электромобилей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, передает УНН.

“В Украине количество регистраций электромобилей ежегодно растет. В целом по стране их уже 7 439”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкологии, электромобили — это забота о состоянии окружающей среды и экономия на топливе.

Напомним, за I квартал 2018 года в Украину ввезено в 3 раза больше электромобилей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В частности, с начала 2018 года в Украину было импортировано 1744 транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. В январе — 794, в феврале — 413, в марте — 537.

Ранее сообщалось, что во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с первым в Украине электробусом “Электрон” и прокатился на нем по улицам Львова.

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