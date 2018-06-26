Стало известно, сколько в Украине электромобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Украине зарегистрировано уже 7 439 электромобилей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, передает УНН.
“В Украине количество регистраций электромобилей ежегодно растет. В целом по стране их уже 7 439”, — говорится в сообщении.
Как отметили в Минэкологии, электромобили — это забота о состоянии окружающей среды и экономия на топливе.
Напомним, за I квартал 2018 года в Украину ввезено в 3 раза больше электромобилей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В частности, с начала 2018 года в Украину было импортировано 1744 транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. В январе — 794, в феврале — 413, в марте — 537.
Ранее сообщалось, что во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с первым в Украине электробусом “Электрон” и прокатился на нем по улицам Львова.