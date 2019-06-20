Появились новые детали гибели нардепа Тымчука
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. О смерти народного депутата Дмитрия Тымчука в полицию сообщил его помощник. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, в полицию позвонил помощник народного депутата и рассказал, что ему позвонила жена Тымчука и сообщила, что тот застрелился.
По предварительной информации собеседника агентства, между моментом смерти нардепа и звонком жены к помощнику прошел час. Ведется следствие, и вся информация уточняется. Следователи воспроизводят обстоятельства, предшествовавшие смерти нардепа.
Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.
Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Кроме того, в полиции сообщили, что в квартире на момент трагедии с нардепом Тимчуком находился еще один человек.
Впоследствии стало известно, что в ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий.