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З’явилися нові деталі загибелі нардепа Тимчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Про смерть народного депутата Дмитра Тимчука до поліції повідомив його помічник. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

З’явилися нові деталі загибелі нардепа Тимчука

Як стало відомо, до поліції подзвонив помічник народного депутата та розповів, що йому зателефонувала дружина Тимчука та повідомила, що той застрелився.

За попередньою інформацією співрозмовника агентства, між моментом смерті нардепа та дзвінком дружини до помічника пройшла година. Наразі триває слідство, і вся інформація уточнюється. Слідчі відтворюють обставини, що передували смерті нардепа.

Нагадаємо, 19 червня у Києві у власній квартирі координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук отримав вогнепальне поранення

Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Крім того, у поліції повідомили, що у квартирі на момент трагедії з нардепом Тимчуком перебувала ще одна людина.

Згодом стало відомо, що у ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів

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