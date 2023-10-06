Появились новые возможности для экспорта отечественной продукции животного происхождения.
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Украинские производители продукции животного происхождения получили новые возможности для экспорта в Азербайджанскую Республику и в Республику Северная Македония. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет УНН.
Детали
МИД и Госпродпотребслужба согласовали новые формы международных сертификатов для экспорта. Благодаря плодотворному сотрудничеству была достигнута договоренность по экспорту новых видов продукции украинского производства в Азербайджанскую Республику и в Республику Северная Македония.
С Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики согласована форма ветеринарного сертификата на композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов. Доведены до кулинарной готовности и предназначены для потребления человеком.
В свою очередь с Агентством по продовольствию и ветеринарии Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Северная Македония согласована форма сертификата здоровья’я для обработанных кормов для домашних животных. Помимо консервированных кормов для домашних животных, предназначенных для отправки в Республику Северная Македония или для транзита через нее.
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