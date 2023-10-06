З’явились нові можливості для експорту вітчизняної продукції тваринного походження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українські виробники продукції тваринного походження отримали нові можливості для експорту в Азербайджанську Республіку та в Республіку Північна Македонія. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, пише УНН.
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МЗС та Держпродспоживслужба погодили нові форми міжнародних сертифікатів для експорту. Завдяки плідній співпраці було досягнуто домовленості щодо експорту нових видів продукції українського виробництва в Азербайджанську Республіку та в Республіку Північна Македонія.
З Агентством харчової безпеки Азербайджанської Республіки погоджено форму ветеринарного сертифіката на композитні продукти з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів. Доведені до кулінарної готовності та призначені для споживання людиною.
В свою чергу з Агентством з продовольства та ветеринарії Міністерства сільського, лісового та водного господарства Республіки Північна Македонія погоджено форму сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин. Окрім консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для відправлення до або для транзиту через Республіку Північна Македонія.
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