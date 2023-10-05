Україна досягла консенсусу з Польщею щодо додаткових перевірок агропродукції на кордоні

Цитата

“З польським міністром остання зустріч у нас була у вівторок зранку. Вона була спільна з литовським міністром. Ми погодили, що контроль вантажів зернових і інших продуктів, які перетинають україно- польський кордон, але ідуть в литовські порти, Вони йдуть без особливих зупинок на польско- українському кордоні. І три види контролю - ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль - переносяться вже в порти. Це один з моментів, який допомагає розгрузити кордон”, - заявив Сольський.

Ми очікували від польської сторони більш додаткової інформації, пов’язану з планом Україні щодо ліцензування експорту агропродукції. Міністр зазначив, що ще понад тиждень тому від польської сторони, були позитивні сигнали, що план України “є таким, який заслуговує на увагу і може бути розглянутий”.

"Але я би польську сторону не підганяв. У них через тиждень вибори. Ми всі можемо пригадати що це таке. Крім виборів ні про що не думаємо", – додав Сольський.

Доповнення

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив домовленість щодо відкриття коридору для транзиту українського збіжжя в порти Балтії.

Крім того, Греція може надати альтернативний маршрут для експорту зерна з України через свої порти.