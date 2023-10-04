Греція готова надати альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Греція може надати альтернативний маршрут для експорту зерна з України через свої порти. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс на неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося в понеділок у Києві, повідомляє Ekathimerini, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що розроблений план передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію і Болгарію до грецьких портів Салоніки та Александропулу.
Ekathimerini пише, що проблемою у цьому плані є те, що пропускна здатність залізничної мережі на півночі Греції обмежена. Втім реалізація плану може послужити стимулом для прискорення необхідної модернізації залізниць, наприклад, лінії від Александропулу до Орменіо, що на кордоні з Болгарією.
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Доповнення
Існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант просуває Польща у співпраці з Литвою, хоча польський порт, такий як Гданськ, є набагато більш вірогідним пунктом експорту, ніж литовський порт Клайпеда. Адріатичний варіант зосереджується на хорватському порту Рієка, а зерно перевозиться залізницею через Угорщину та Словаччину.
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