Греція готова надати альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти

Деталі

Зазначається, що розроблений план передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію і Болгарію до грецьких портів Салоніки та Александропулу.

Ekathimerini пише, що проблемою у цьому плані є те, що пропускна здатність залізничної мережі на півночі Греції обмежена. Втім реалізація плану може послужити стимулом для прискорення необхідної модернізації залізниць, наприклад, лінії від Александропулу до Орменіо, що на кордоні з Болгарією.

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Доповнення

Існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант просуває Польща у співпраці з Литвою, хоча польський порт, такий як Гданськ, є набагато більш вірогідним пунктом експорту, ніж литовський порт Клайпеда. Адріатичний варіант зосереджується на хорватському порту Рієка, а зерно перевозиться залізницею через Угорщину та Словаччину.

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