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Греция готова предоставить альтернативный маршрут для украинского зерна через свои порты

Греция готова предоставить альтернативный маршрут для украинского зерна через свои порты

Киев • УНН

 • 621672 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Греция может предоставить альтернативный маршрут для экспорта зерна из Украины через свои порты. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в понедельник в Киеве, сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что разработанный план предусматривает транспортировку продукции по железной дороге через Румынию и Болгарию в греческие порты Салоники и Александропулу.

Ekathimerini пишет, что проблемой в этом плане является то, что пропускная способность железнодорожной сети на севере Греции ограничена. Впрочем, реализация плана может послужить стимулом для ускорения необходимой модернизации железных дорог, например, линии от Александропулу до Орменио, что на границе с Болгарией.

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Дополнение

Существуют альтернативные греческому плану маршруты через Балтийское и Адриатическое моря. Балтийский вариант продвигает Польша в сотрудничестве с Литвой, хотя польский порт, такой как Гданьск, является гораздо более вероятным пунктом экспорта, чем литовский порт Клайпеда. Адриатический вариант сосредотачивается на хорватском порту Риека, а зерно перевозится по железной дороге через Венгрию и Словакию.

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