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Украина достигла консенсуса с Польшей относительно дополнительных проверок агропродукции на границе

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. Польша согласилась не устраивать дополнительные проверки грузов с украинским зерном и другими товарами на границе, если они идут в литовские порты. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона, информирует УНН.

Цитата

"С польским министром последняя встреча у нас была во вторник утром. Она была совместная с литовским министром. Мы согласовали, что контроль грузов зерновых и других продуктов, которые пересекают украино-польскую границу, но идут в литовские порты, Они идут без особых остановок на польско-украинской границе. И три вида контроля - ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль - переносятся уже в порты. Это один из моментов, который помогает разгрузить границу", - заявил Сольский.

Мы ожидали от польской стороны более дополнительной информации, связанную с планом Украины по лицензированию экспорта агропродукции. Министр отметил, что еще более недели назад от польской стороны, были позитивные сигналы, что план Украины "является таким, который заслуживает внимания и может быть рассмотрен".

"Но я бы польскую сторону не подгонял. У них через неделю выборы. Мы все можем вспомнить что это такое. Кроме выборов ни о чем не думаем", - добавил Сольский.

Дополнение

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил договоренность об открытии коридора для транзита украинского зерна в порты Балтии.

Кроме того, Греция может предоставить альтернативный маршрут для экспорта зерна из Украины через свои порты. 

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