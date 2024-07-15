Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить, соответствует ли Конституции закон об иноагентах. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Новости-Грузия".

Детали

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с представителями неправительственных организаций анонсировала обращение с иском в Конституционный суд Грузии, чтобы добиться отмены закона об иноагентах.

Предполагается, что она потребует от суда установить, соответствует ли принятый закон статье 78 Конституции, согласно которой конституционные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.

Напомним

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с аналогичным российским законом, а затем преодолел президентское вето на него.

27 июня ПАСЕ назвала закон об иноагентах серьезным отступлением Грузии от шагов, предусмотренных для вступления в Евросоюз. 29 июня на сессии Совета ООН по правам человека представители 36 стран призвали власти Грузии отозвать закон об иноагентах.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз. Приостановление вступления Грузии в ЕС стало ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили.

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