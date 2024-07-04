Британские инвесторы приостановили несколько важных сделок в Грузии на фоне политической нестабильности в стране, которая началась после принятия закона об иноагентах. Об этом посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил в интервью BMG, передает УНН.

"Я точно знаю о нескольких существенно важных сделках, однако не буду вдаваться в детали. Самое мягкое, что можно сказать на данном этапе, это то, что они приостановлены. Не только из-за того, что уже произошло, но и из-за тех рисков, которые могут быть за октябрьскими выборами", - сказал посол.

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По его словам, в условиях ограниченных консалтинговых услуг британские инвесторы смотрят на прессу, а "сегодня в международных СМИ Грузия не выглядит хорошо".

"У крупных инвесторов нет таких специалистов рынка, которые способны изучать Грузию. Они смотрят на финансовую информацию потенциально интересных компаний и потом смотрят международную прессу - Guardian, Economist", - говорит Клейтон.

"Они читают о нестабильности, насилии, о запугивании представителей гражданского общества", - добавил он.

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Посол напомнил, что Лондон осудил события в Грузии, а сам он "поднял этот вопрос перед правительством".

"Новости Грузия" сообщают, что по итогам 2023 года на Великобританию пришлась наибольшая доля прямых иностранных инвестиций в Грузию - 392 млн долларов от общего объема в 1,6 млрд долларов.

Кроме того, на Лондонской фондовой бирже Грузия представлена тремя компаниями. Это банки TBC, Банк Грузии и Georgia Capital. Принятие в стране закона об иноагентах, вызвавшее критику со стороны ЕС и США, ознаменовалось стремительным падением их акций.