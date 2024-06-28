Лидеры стран ЕС заявили, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен из-за принятого закона об "иностранных агентах". Закон является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом говорится в выводах Европейского совета от 27 июня по итогам саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, сообщает УНН.

Европейский Совет выражает серьезную озабоченность в связи с последними событиями в Грузии. В частности, принятый закон о прозрачности иностранного влияния представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии относительно статуса кандидата Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления - говорится в заявлении.

В документе содержится призыв прекратить участившиеся запугивания, угрозы и физические нападения на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.

Кроме того, в декларации саммита говорится, что власти Грузии должны обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и справедливыми. Для этого в ЕС призывают к существенному долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами.

Дополнение

Как заявлял Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, если власти страны "продолжат идти тем же путем", дверь для вступления Грузии в Европейский Союз будет закрыта.